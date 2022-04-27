Крючки FRAP F1915-5

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 380 мм

Вешалка 5 подвижных крючков Frap F1915-5 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.