Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм

Преимущества

Корд представляет собой мононить с сечением в виде квадрата, имеет очень высокую износостойкость и отличную режущую способность

Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов и других жестких растений

Выполнен из высококачественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Леска для триммера Oregon Nylium 109521E применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.