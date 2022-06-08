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Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм
5.0
2
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Леска для триммеров
    Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм
    Арт. О00000003079
    5.0
    2
    Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм
    Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм
      Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм
      Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм

      Леска для триммера Oregon Nylium 109521E, 2.4 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003079
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммера Oregon Nylium 109521E применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Корд представляет собой мононить с сечением в виде квадрата, имеет очень высокую износостойкость и отличную режущую способность
        • Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов и других жестких растений
        • Выполнен из высококачественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации