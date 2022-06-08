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Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм
5.0
2
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм
    Арт. О00000003185
    5.0
    2
    Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм
    Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм
      Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм
      Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм

      Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска Nylium STARLINE Oregon 104883E применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущетсва

        • Корд с сечением в виде звезды имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность благодаря острым краям лески
        • Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы
        • Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации