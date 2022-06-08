Леска для триммера Oregon Nylium Starline 104883E, 2.4 мм
Арт. О00000003185
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип аксессуара
|леска для триммера
|
Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска Nylium STARLINE Oregon 104883E применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.
Преимущетсва
- Корд с сечением в виде звезды имеет высокую износостойкость и отличную режущую способность благодаря острым краям лески
- Подходит для подрезки толстых сорняков, лопухов, легко справится с зарослями жесткой травы
- Выполнен из качественных материалов, имеет длительный срок эксплуатации