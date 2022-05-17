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Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм
5.0
2
2 590 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм
    Арт. X18612507213
    5.0
    2
    Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм

      Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612507213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм имеет особое сечение в виде звездочки с толщиной 3 мм и обладает высокими режущими и износостойкими качествами. Длина лески составляет 200 метров, которой хватит на проведение большого количества работ. Отлично справится с покосом молодой травы.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Долгий срок службы