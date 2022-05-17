Преимущества

Универсальность

Долгий срок службы

Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм имеет особое сечение в виде звездочки с толщиной 3 мм и обладает высокими режущими и износостойкими качествами. Длина лески составляет 200 метров, которой хватит на проведение большого количества работ. Отлично справится с покосом молодой травы.