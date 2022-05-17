Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм
Арт. X18612507213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Леска для триммера Stihl 00009303305, 3 мм имеет особое сечение в виде звездочки с толщиной 3 мм и обладает высокими режущими и износостойкими качествами. Длина лески составляет 200 метров, которой хватит на проведение большого количества работ. Отлично справится с покосом молодой травы.
Преимущества
- Универсальность
- Долгий срок службы