- Персональная скидка
Löms Смеситель для ванны L-31-6, Lufe О00000026764
Арт. О00000026764
Характеристики
|
Производитель
|Löms
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
|
Цвет
|хром
|
Защита рукояти от нагрева
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Персональная скидка
- Смеситель для ванны LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.
Преимущества
- Керамический картридж 35 мм
- Аэратор - Neoperl
- Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность
- Надежность