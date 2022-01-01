Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Löms Смеситель для ванны L-31-6, Lufe О00000026764
7 930 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Löms Смеситель для ванны L-31-6, Lufe О00000026764
Арт. О00000026764
Löms Смеситель для ванны L-31-6, Lufe О00000026764
  • Персональная скидка

Löms Смеситель для ванны L-31-6, Lufe О00000026764

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026764

Характеристики

Производитель
Löms
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Цвет
хром
Защита рукояти от нагрева
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 930 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
6 ₽
5.0
Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
160 ₽
4.5
Кран шаровой Tebo 015060101-02, 20 мм
Смеситель для умывальника Löms Vemt L-11-7
5 100 ₽
5.0
Смеситель для умывальника Löms Vemt L-11-7
  • Персональная скидка
Тройник переходной Tebo TR-TB 32x20x32 мм 030043210
30 ₽
Тройник переходной Tebo TR-TB 32x20x32 мм 030043210
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
17 890 ₽
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
  • Персональная скидка
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны LÖMS технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании.

    Преимущества

    • Керамический картридж 35 мм
    • Аэратор - Neoperl
    • Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность
    • Надежность