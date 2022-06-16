Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-014

Смеситель MEGABREEZE KC-31-014 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-31-014 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.



Преимущества