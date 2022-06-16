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Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-014
5.0
2
5 900 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-014
Арт. Ю00000026697
5.0
2
Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-014
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Megabreeze КС-31-014

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5 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000026697
5.0
2

Характеристики

Производитель
Megabreeze
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Смеситель MEGABREEZE KC-31-014 быстро и эффективно смешивает поток горячей и холодной воды, создавая воду желаемой температуры. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель MEGABREEZE KC-31-014 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. Изделие гарантированно прослужит вам более 5 лет. Плавный поворотный механизм не только быстро создаст требуемую температуру, но и «запомнит» ее, чтобы при следующем включении создать такую же.

    Преимущества

    • Материал: Латунь
    • Керамический картридж 35 мм
    • Элегантный дизайн
    • Надежная сборка
    • Удобство использования