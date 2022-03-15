Механический таймер для воды Ai-Fа 1000 (от 0 до 120 минут)

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Таймер для полива (120 мин) QUATTRO ELEMENTI 646-171 используется с системой для полива и орошения, позволяет регулировать продолжительность полива до 120 минут. Оснащен встроенным фильтром, предохраняющим изделие от возможного засорения, продлевая тем самым срок его службы. Конструкция таймера предусматривает наличие внешнего адаптера для присоединения таймера к трубе или крану. Приспособление обеспечивает удобство и комфорт в уходе за садом и огородом.