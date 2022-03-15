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Механический таймер для воды Ai-Fа 1000 (от 0 до 120 минут)
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Механический таймер для воды Ai-Fа 1000 (от 0 до 120 минут)
    Арт. X190114
    5.0
    2

      Механический таймер для воды Ai-Fа 1000 (от 0 до 120 минут)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ai-Fa
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Таймер для полива (120 мин) QUATTRO ELEMENTI 646-171 используется с системой для полива и орошения, позволяет регулировать продолжительность полива до 120 минут. Оснащен встроенным фильтром, предохраняющим изделие от возможного засорения, продлевая тем самым срок его службы. Конструкция таймера предусматривает наличие внешнего адаптера для присоединения таймера к трубе или крану. Приспособление обеспечивает удобство и комфорт в уходе за садом и огородом.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы