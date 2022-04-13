Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 84850 (1/2")
5.0
2
Найти аналог
Наборы для поливочных шлангов
    Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 84850 (1/2")
    Арт. X19031850340
    5.0
    2
    Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 84850 (1/2")

      Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 84850 (1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850340
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Установка
      		на шланг/источник
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 1/2" 84850 используется на садовом участке и в огороде для направленного полива растений. Пистолет имеет регулировку от мощной струи до распыления. Для непрерывного полива предусмотрен фиксатор курка. Набор включает в себя коннекторы на шланг диаметром 13 мм и универсальный резьбовой штуцер для подключения к источнику.