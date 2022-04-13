Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 84850 (1/2")

Набор с пистолетом-наконечником Brigadier 1/2" 84850 используется на садовом участке и в огороде для направленного полива растений. Пистолет имеет регулировку от мощной струи до распыления. Для непрерывного полива предусмотрен фиксатор курка. Набор включает в себя коннекторы на шланг диаметром 13 мм и универсальный резьбовой штуцер для подключения к источнику.