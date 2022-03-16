Набор ножей Stihl 41110071001 Polycut 05-3 06-3 20-3 40-3 (12 шт.)
Арт. X186125276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|трава
- Набор ножей Policut 5-3, 6-3, 20-3, 40-3 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 12 ножей.
Преимущества:
- Для больших участков;
- Надежность;
- Унивесальность;
- Износостойкость.