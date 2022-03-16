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Набор ножей Stihl 41110071001 Polycut 05-3 06-3 20-3 40-3 (12 шт.)
5.0
2
350 ₽
Ножи для триммеров
    Набор ножей Stihl 41110071001 Polycut 05-3 06-3 20-3 40-3 (12 шт.)
    Арт. X186125276
    5.0
    2
    Набор ножей Stihl 41110071001 Polycut 05-3 06-3 20-3 40-3 (12 шт.)

      Набор ножей Stihl 41110071001 Polycut 05-3 06-3 20-3 40-3 (12 шт.)

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		трава
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор ножей Policut 5-3, 6-3, 20-3, 40-3 - это надёжные универсальные инструменты для тримминга и обработки больших участков. Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Комплект состоит из 12 ножей.

        Преимущества:

        • Для больших участков;
        • Надежность;
        • Унивесальность;
        • Износостойкость.