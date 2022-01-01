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Нож Patriot TBM-3 D=255*25.4мм 3 лопасти 809115202
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Ножи для триммеров
    Нож Patriot TBM-3 D=255*25.4мм 3 лопасти 809115202
    Арт. X18612509118
    Нож Patriot TBM-3 D=255*25.4мм 3 лопасти 809115202

      Нож Patriot TBM-3 D=255*25.4мм 3 лопасти 809115202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612509118

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож TBM-3 PATRIOT 809115202 является сменным элементом для триммеров. Применяется для скашивания жесткой, свалявшейся травы, кустарника и колючей изгороди. Подходит для моделей: Patriot PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 535 Pro, T 545 Pro, T 552 Pro. Оснастка может использоваться с триммерами Лесник, Home Garden, MaxCut, MTD и другими со сходными характеристиками. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного материала. Нож имеет большой ресурс работы, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время.