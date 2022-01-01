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Плиткорез Prorab 5900
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Плиткорезы
    Плиткорез Prorab 5900
    Арт. Х1308869
    Плиткорез Prorab 5900

      Плиткорез Prorab 5900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1308869

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		45
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический плиткорез PRORAB 5900 используется для распила облицовочной керамической плитки в бытовых условиях при проведении ремонтных работ. Электрический двигатель плиткореза этой модели потребляет мало электроэнергии. Инструмент удобен в хранении и транспортировке, прост в эксплуатации и не требует специализированного обслуживания

        Преимущества

        • Простое управление
        • Устойчивость благодаря опорным ножкам
        • Экономичный электродвигатель
        • Линейка для точного распила
        • Металлический корпус защищает от повреждений