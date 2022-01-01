Преимущества

Простое управление

Устойчивость благодаря опорным ножкам

Экономичный электродвигатель

Линейка для точного распила

Металлический корпус защищает от повреждений

Электрический плиткорез PRORAB 5900 используется для распила облицовочной керамической плитки в бытовых условиях при проведении ремонтных работ. Электрический двигатель плиткореза этой модели потребляет мало электроэнергии. Инструмент удобен в хранении и транспортировке, прост в эксплуатации и не требует специализированного обслуживания