Электрический плиткорез PRORAB 5900 используется для распила облицовочной керамической плитки в бытовых условиях при проведении ремонтных работ. Электрический двигатель плиткореза этой модели потребляет мало электроэнергии. Инструмент удобен в хранении и транспортировке, прост в эксплуатации и не требует специализированного обслуживания
Преимущества
- Простое управление
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Устойчивость благодаря опорным ножкам
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Экономичный электродвигатель
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Линейка для точного распила
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Металлический корпус защищает от повреждений