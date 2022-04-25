Полка 2-ярусн. Frap F335-1
Арт. X16914502108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|полка угловая
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Вес, кг
|0.78
- Полка 2-ярусная угловая Frap F335-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
- Произведена из металла
- Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Размеры аксессуара 240х320 мм