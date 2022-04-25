Полка 2-ярусн. Frap F335-1

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Произведена из металла

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Размеры аксессуара 240х320 мм

Полка 2-ярусная угловая Frap F335-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.