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Полка 2-ярусн. Frap F335-1
5.0
2
Найти аналог
Полки для ванной комнаты
    Полка 2-ярусн. Frap F335-1
    Арт. X16914502108
    5.0
    2
    Полка 2-ярусн. Frap F335-1

      Полка 2-ярусн. Frap F335-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16914502108
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		полка угловая
      Вес, кг
      		0.78
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полка 2-ярусная угловая Frap F335-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Произведена из металла
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Размеры аксессуара 240х320 мм