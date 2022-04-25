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Полка угловая, стеклянная WasserKRAFT K-544, хром, 9060103
5.0
2
Найти аналог
Полки для ванной комнаты
    Полка угловая, стеклянная WasserKRAFT K-544, хром, 9060103
    Арт. X1691459001
    5.0
    2
    Полка угловая, стеклянная WasserKRAFT K-544, хром, 9060103

      Полка угловая, стеклянная WasserKRAFT K-544, хром, 9060103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691459001
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		полка угловая
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT K-544 полка стеклянная угловая с бортиком. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления полки используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
        • Закаленное стекло толщиной 6 мм прочнее обыкновенного в 5-10 раз, обладает термической прочностью, выдерживает температуру до 300 градусов