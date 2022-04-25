Полка угловая, стеклянная WasserKRAFT K-544, хром, 9060103
Арт. X1691459001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|полка угловая
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Вес, кг
|1
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- WasserKRAFT K-544 полка стеклянная угловая с бортиком. Цвет: Хром.
Преимущества
- Для изготовления полки используется металл
- Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
- Уплотнительные пластиковые кольца из металла и стекла предназначены для надежного соединения
- Закаленное стекло толщиной 6 мм прочнее обыкновенного в 5-10 раз, обладает термической прочностью, выдерживает температуру до 300 градусов