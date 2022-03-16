Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (6 секций)
Арт. X16912757238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|6.3
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Габариты, мм
|557x480x97
- Fondital Experto A3 рассчитан на установку в отопительных системах с температурой теплоносителя 120 °С. Благодаря классическому исполнению радиатор органично впишется в любой интерьер квартир многоэтажных домов или общественных зданий. Данная модель подходит для использования как в старых отопительных системах, так и новых с низкой температурой теплоносителя.
Преимущества
- Отсутствие сварных соединений
- Высокие прочностные показатели
- Надежная защита от протекания
- Низкие эксплуатационные расходы