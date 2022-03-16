Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (6 секций)

Преимущества

Отсутствие сварных соединений

Высокие прочностные показатели

Надежная защита от протекания

Низкие эксплуатационные расходы

Fondital Experto A3 рассчитан на установку в отопительных системах с температурой теплоносителя 120 °С. Благодаря классическому исполнению радиатор органично впишется в любой интерьер квартир многоэтажных домов или общественных зданий. Данная модель подходит для использования как в старых отопительных системах, так и новых с низкой температурой теплоносителя.