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Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (6 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (6 секций)
    Арт. X16912757238
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (6 секций)

      Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (6 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757238
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fondital
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		6.3
      Габариты, мм
      		557x480x97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Fondital Experto A3 рассчитан на установку в отопительных системах с температурой теплоносителя 120 °С. Благодаря классическому исполнению радиатор органично впишется в любой интерьер квартир многоэтажных домов или общественных зданий. Данная модель подходит для использования как в старых отопительных системах, так и новых с низкой температурой теплоносителя.

        Преимущества

        • Отсутствие сварных соединений
        • Высокие прочностные показатели
        • Надежная защита от протекания
        • Низкие эксплуатационные расходы