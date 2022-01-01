Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.

Преимущества

Радиатор изготовлен по технологии "литье под давлением"

Секции соединены между собой при помощи ниппелей

Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками

Радиатор может устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов

Можно использовать в системах, заполненных антифризом

Алюминиевый радиатор Global ISEO 500 является прочным и долговечным отопительным прибором, который подключается к центральной системе отопления.