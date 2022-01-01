Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
Арт. X1691275787
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|10.48
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Габариты, мм
|640х582х80
- Алюминиевый радиатор Global ISEO 500 является прочным и долговечным отопительным прибором, который подключается к центральной системе отопления.
Преимущества
- Радиатор изготовлен по технологии "литье под давлением"
- Секции соединены между собой при помощи ниппелей
- Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками
- Радиатор может устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов
- Можно использовать в системах, заполненных антифризом