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Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
    Арт. X1691275787
    Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
    Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
    Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
    Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
    Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
      Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
      Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
      Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
      Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.
      Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.

      Радиатор алюминиевый GLOBAL ISEO 80/500 8 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275787

      Характеристики

      Производитель
      		Global
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		10.48
      Габариты, мм
      		640х582х80
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевый радиатор Global ISEO 500 является прочным и долговечным отопительным прибором, который подключается к центральной системе отопления.

        Преимущества

        • Радиатор изготовлен по технологии "литье под давлением"
        • Секции соединены между собой при помощи ниппелей
        • Герметичность в местах соединения секций обеспечивается уплотнительными прокладками
        • Радиатор может устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов
        • Можно использовать в системах, заполненных антифризом