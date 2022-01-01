Радиатор отопления алюминиевый Konner 350/100 10 секц.
Арт. X16912757109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.2
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Межосевое расстояние, мм
|350
- Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет). Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000.
Преимущества
- Долговечность