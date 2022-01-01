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Радиатор отопления алюминиевый Konner 350/100 10 секц.
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор отопления алюминиевый Konner 350/100 10 секц.
    Арт. X16912757109
    Радиатор отопления алюминиевый Konner 350/100 10 секц.

      Радиатор отопления алюминиевый Konner 350/100 10 секц.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912757109

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		9.2
      Межосевое расстояние, мм
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет). Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000.

        Преимущества

        • Долговечность