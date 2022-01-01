Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80 10 секций
Арт. X16912757242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|8
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Габариты, мм
|572х80х766
- Радиатор Lammin ECO AL 500 80 10 является отопительной батареей с высоким коэффициентом теплопроводности. Данная модель предназначается для обогрева в холодное время года частных домовладений, квартир, административных помещений, офисов и др. Lammin ECO AL 500 80 10 — это радиатор со сдержанным европейским дизайном. Прибор органично впишется в любой интерьер комнаты, независимо от ее размера, предназначения и стилевого оформления. Данные устройства для отопления Lammin ECO AL 500 10 произведены на основе алюминиевого сплава уникального состава. Качественное сырье обеспечивает хорошие литейные свойства и прочностные характеристики. Их внутренняя часть имеет циркониевое покрытие, оно обеспечивает идеальную гладкость поверхности. Такая конструкция препятствует оседанию мелкого мусора с взвесью, в результате чего отопительные приборы служат намного дольше некоторых аналогов.
Преимущества
- Качественное покрытие корпуса
- Продуманная конструкция
- Хороший коэффициент теплопроводности
- Защита от ржавления
- Малая инерционность
- Безопасный корпус
- Защита от протекания
- Длительный срок службы (при правильной установке и выполнении рекомендаций производителя)