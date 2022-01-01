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Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80 10 секций
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Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80 10 секций
    Арт. X16912757242
    Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80 10 секций

      Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80 10 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912757242

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8
      Габариты, мм
      		572х80х766
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиатор Lammin ECO AL 500 80 10 является отопительной батареей с высоким коэффициентом теплопроводности. Данная модель предназначается для обогрева в холодное время года частных домовладений, квартир, административных помещений, офисов и др. Lammin ECO AL 500 80 10 — это радиатор со сдержанным европейским дизайном. Прибор органично впишется в любой интерьер комнаты, независимо от ее размера, предназначения и стилевого оформления. Данные устройства для отопления Lammin ECO AL 500 10 произведены на основе алюминиевого сплава уникального состава. Качественное сырье обеспечивает хорошие литейные свойства и прочностные характеристики. Их внутренняя часть имеет циркониевое покрытие, оно обеспечивает идеальную гладкость поверхности. Такая конструкция препятствует оседанию мелкого мусора с взвесью, в результате чего отопительные приборы служат намного дольше некоторых аналогов.

        Преимущества

        • Качественное покрытие корпуса
        • Продуманная конструкция
        • Хороший коэффициент теплопроводности
        • Защита от ржавления
        • Малая инерционность
        • Безопасный корпус
        • Защита от протекания
        • Длительный срок службы (при правильной установке и выполнении рекомендаций производителя)


        Радиаторы Lammin ECO AL 500 80 10 купить можно у нас по доступной стоимости. При необходимости, данный отопитель можем доставить курьером до вашего дома. Все сведения о Lammin ECO AL 500 80 10 (техническое описание, цена, наличие) есть в карточке товара. Заказ можно оформить в любое удобное для Вас время.