Радиатор алюминиевый Lammin ECO 500-80 10 секций

Преимущества

Качественное покрытие корпуса

Продуманная конструкция

Хороший коэффициент теплопроводности

Защита от ржавления

Малая инерционность

Безопасный корпус

Защита от протекания

Длительный срок службы (при правильной установке и выполнении рекомендаций производителя)





Радиатор Lammin ECO AL 500 80 10 является отопительной батареей с высоким коэффициентом теплопроводности. Данная модель предназначается для обогрева в холодное время года частных домовладений, квартир, административных помещений, офисов и др. Lammin ECO AL 500 80 10 — это радиатор со сдержанным европейским дизайном. Прибор органично впишется в любой интерьер комнаты, независимо от ее размера, предназначения и стилевого оформления. Данные устройства для отопления Lammin ECO AL 500 10 произведены на основе алюминиевого сплава уникального состава. Качественное сырье обеспечивает хорошие литейные свойства и прочностные характеристики. Их внутренняя часть имеет циркониевое покрытие, оно обеспечивает идеальную гладкость поверхности. Такая конструкция препятствует оседанию мелкого мусора с взвесью, в результате чего отопительные приборы служат намного дольше некоторых аналогов.Радиаторы Lammin ECO AL 500 80 10 купить можно у нас по доступной стоимости. При необходимости, данный отопитель можем доставить курьером до вашего дома. Все сведения о Lammin ECO AL 500 80 10 (техническое описание, цена, наличие) есть в карточке товара. Заказ можно оформить в любое удобное для Вас время.