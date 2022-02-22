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Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
5.0
1
Найти аналог
Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
    Арт. X16912757124
    5.0
    1
    Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
    Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
    Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
      Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
      Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций
      Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций

      Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757124
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.28
      Вес, кг
      		8.48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • KONNERBIMETAL- это линейка высококачественных радиаторов из биметалла для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии BIMETAL отличаются высокой для подобных радиаторов теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.

        Преимущества

        • Модель BIMETAL350 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ
        • Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001)
        • Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, застрахована Ингострах на сумму 1 000 000$ и имеет гарантию качества сроком на 5 лет