Радиатор биметаллический Konner 350/80, 8 секций

Преимущества

Модель BIMETAL350 полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р RU.31311-2005 и успешно прошла испытания в аккредитованном испытательном центре, имеет официальный протокол испытаний и Сертификат соответствия РФ

Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001)

Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, застрахована Ингострах на сумму 1 000 000$ и имеет гарантию качества сроком на 5 лет

KONNERBIMETAL- это линейка высококачественных радиаторов из биметалла для индивидуальных систем отопления, разработанная специально для использования в российских условиях эксплуатации. Модели серии BIMETAL отличаются высокой для подобных радиаторов теплоотдачей, проверенной годами использования непревзойдённой надёжностью и простотой в эксплуатации.