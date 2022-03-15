Радиатор биметаллический Termica Bitherm 500/80, 6 секций

Преимущества

Герметичность в местах соединений секций обеспечивается уплотнительными фторопластовыми прокладками

Высокая теплоотдача

Современный дизайн

Высокая устойчивость к гидроударам

Межосевое расстояние составляет 500 мм

Полностью биметаллический радиатор

Температура теплоносителя до 110° C

Биметаллические радиаторы TERMICA BITHERM были спроектированы, преимущественно для применения в условиях жесткой эксплуатации, для систем с централизованным отоплением. Конструкция прибора предполагает наличие стального коллектора внутри алюминиевого корпуса, что усиливает прочность радиатора и позволяет использовать его при высоком, непредсказуемом давлении. Кроме того, в виду отсутствия прямого контакта алюминия с водой, радиаторы BITHERM менее требовательны к pH теплоносителя.