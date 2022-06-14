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Туалетный ершик с держателем Frap F1510-1
5.0
3
Найти аналог
Туалетные ершики
    Туалетный ершик с держателем Frap F1510-1
    Арт. X1691450269
    5.0
    3
    Туалетный ершик с держателем Frap F1510-1

      Туалетный ершик с держателем Frap F1510-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450269
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		ершик
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ершик настенный с дезодорантом Frap F1510-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат