Туалетный ершик с держателем Frap F1510-1

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Ершик настенный с дезодорантом Frap F1510-1 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.