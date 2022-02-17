Шланг для прочистки канализационных труб Karcher 2.637-767 (15 м)

Шланг Karcher 2.637-767 используется для прочистки сточных и канализационных труб. Применять его удобно как в уличных условиях, так и внутри помещений. Прочный и гибкий шланг, 15 метров длиной, без труда продвигается по всем загибам труб. Метки на шланге и маркерное кольцо обеспечивают контроль за ходом шланга. Очистка трубы проводится с помощью четырех струй воды подающихся под высоким давлением и направленных назад. Шланг защищен от перегибов и чрезвычайно подвижен, за счет наличия короткого сопла.