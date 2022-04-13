Плетеный капроновый шнур (50 м)

Преимущества

Мягкая структура позволяет удобно завязывать прочные узлы

Благодаря рельефности она не скользкая и удобная для хвата

Не подвержена воздействию влаги, даже на протяжении длительного времени

Веревка капроновая плетеная устойчивая против биологических факторов (плесени, грибков и пр.)

Не требует обработки и обслуживания; хранится в любых условиях, в том числе при повышенной влажности

Не обмерзает при минусовой температуре; отличается прочностью при длительном натяжении и резких рывках

Обладает хорошей защитой от воздействия прямого ультрафиолета, не выгорает и не растрескивается

Капроновый шнур представляет собой очень прочное синтетическое изделие с сердечником, выполненным из скрученных волокон.