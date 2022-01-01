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Соединение для п./суш. прямое 1"х3/4" В/Н (хром), MP-У (комп 1 шт)
710 ₽
Прямое соединение
    Соединение для п./суш. прямое 1"х3/4" В/Н (хром), MP-У (комп 1 шт)
    Арт. О00000015651
    Соединение для п./суш. прямое 1"х3/4" В/Н (хром), MP-У (комп 1 шт)

      Соединение для п./суш. прямое 1"х3/4" В/Н (хром), MP-У (комп 1 шт)

      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015651

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		соединитель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фитинги хромированные резьбовые для крепления и подключения  применяются для создания наружного трубопровода и подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения (ГВС) и водяного отопления. С помощью этих различных элементов, мы легко соединим сантехнические детали и трубопроводы, которые предназначены для крепкого и надежного скрепления труб, отличающихся по диаметру. Применение фитингов целиком избавляет от проведения таких дорогостоящих и громоздких работ, как сварка при врезке водяных полотенцесушителей к существующей  системе отопления.

        Преимущества

        • Многослойное хромовое покрытие придает поверхности сияющий зеркальный блеск и коррозионную стойкость, облегчая очистку
        • Длительный срок службы