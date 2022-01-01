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Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В
    Арт. О00000029942
    Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В

      Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029942

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В - предназначен для ручной дуговой сварки MMA покрытым электродом. Аппарат имеет простую панель управления и дисплей для быстрой и точной настройки рабочего процесса. Наплечный ремень обеспечивает удобство переноски, а также позволяет работать с аппаратом в труднодоступных местах и на высоте.

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Многочисленные отверстия на корпусе для эффективного охлаждения
        • Понятная панель управления
        • Прост в обслуживании и эксплуатации
        • Наплечный ремень для удобной переноски