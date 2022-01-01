Преимущества

Компактные размеры

Многочисленные отверстия на корпусе для эффективного охлаждения

Понятная панель управления

Прост в обслуживании и эксплуатации

Наплечный ремень для удобной переноски

Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В - предназначен для ручной дуговой сварки MMA покрытым электродом. Аппарат имеет простую панель управления и дисплей для быстрой и точной настройки рабочего процесса. Наплечный ремень обеспечивает удобство переноски, а также позволяет работать с аппаратом в труднодоступных местах и на высоте.