Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В
Арт. О00000029942
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|6.9
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|220
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Спец Мини-220ПН, 220 В - предназначен для ручной дуговой сварки MMA покрытым электродом. Аппарат имеет простую панель управления и дисплей для быстрой и точной настройки рабочего процесса. Наплечный ремень обеспечивает удобство переноски, а также позволяет работать с аппаратом в труднодоступных местах и на высоте.
Преимущества
- Компактные размеры
- Многочисленные отверстия на корпусе для эффективного охлаждения
- Понятная панель управления
- Прост в обслуживании и эксплуатации
- Наплечный ремень для удобной переноски