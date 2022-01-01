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Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м
    Арт. X18612507280
    Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м
    Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м
      Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м
      Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м

      Леска для триммера Stihl 00009303343, пятиугольник, 2,7 мм, 80 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507280

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммера Stihl 00009303343 - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Острые кромки ровнее срезают траву. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,7 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

        Преимущества

        • Бесшумная
        • Универсальность
        • Имеет пятиугольное сечение