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Леска триммерная Stihl 00009303344-58
1 290 ₽
Леска для триммеров
    Леска триммерная Stihl 00009303344-58
    Арт. О00000029715
    Леска триммерная Stihl 00009303344-58

      Леска триммерная Stihl 00009303344-58

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000029715

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска триммерная Stihl 00009303344-58 - универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 3,0 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.

        Преимущества

        • Универсальность
        • острые кромки ровнее срезают траву
        • Износоустойкость