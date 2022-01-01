Леска триммерная Stihl 00009303344-58
Арт. О00000029715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Леска триммерная Stihl 00009303344-58 - универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 3,0 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.
Преимущества
- Универсальность
- острые кромки ровнее срезают траву
- Износоустойкость