Преимущества

Универсальность

острые кромки ровнее срезают траву

Износоустойкость

Леска триммерная Stihl 00009303344-58 - универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 3,0 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.