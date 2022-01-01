Леска для триммеров Stihl 00009302346, 3.3 мм, 19 м
Арт. О00000027644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3.3
- Струна триммерная круглого сечения Stihl 3,3 мм х 29 м - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера.
Преимущества
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Бесшумная
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Универсальность
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Круглое сечение
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