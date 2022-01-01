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Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м
    Арт. О00000027669
    Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м

      Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027669

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м представляет собой классический режущий инструмент для бензиновых и электрических мотокос.

        Преимущества

        • Длина корда составляет 232 метров, за счет этого параметра, одной катушки лески хватит на проведение большого количества работ
        • Имеет квадратное сечение с диаметром 3.3 мм и идеально подходит для покоса сухой или грубой травы