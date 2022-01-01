Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м
Арт. О00000027669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3.3
- Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м представляет собой классический режущий инструмент для бензиновых и электрических мотокос.
Преимущества
- Длина корда составляет 232 метров, за счет этого параметра, одной катушки лески хватит на проведение большого количества работ
- Имеет квадратное сечение с диаметром 3.3 мм и идеально подходит для покоса сухой или грубой травы