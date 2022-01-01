Преимущества

Длина корда составляет 232 метров, за счет этого параметра, одной катушки лески хватит на проведение большого количества работ

Имеет квадратное сечение с диаметром 3.3 мм и идеально подходит для покоса сухой или грубой травы

Леска для триммеров Stihl 00009302290, 3.3 мм, 228 м представляет собой классический режущий инструмент для бензиновых и электрических мотокос.