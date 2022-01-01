Леска для триммеров Stihl 00009302342-32

Преимущества

Обладает исключительной стойкостью к износу и высоким термическим нагрузкам

Сохраняет эластичность в течение продолжительного времени

Режущая триммерная струна Штиль из высококачественного полиамида, подходит для косильных головок AutoCut 30-2 и 40-2 TrimCut 41-2 для и 51-2 мотокос и кусторезов STIHL.