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Леска для триммеров Stihl 00009302342-32
999 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl 00009302342-32
    Арт. О00000029853
    Леска для триммеров Stihl 00009302342-32

      Леска для триммеров Stihl 00009302342-32

      999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000029853

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.7
      Все характеристики
      999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущая триммерная струна Штиль из высококачественного полиамида, подходит для косильных головок AutoCut 30-2 и 40-2 TrimCut 41-2 для и 51-2 мотокос и кусторезов STIHL.

        Преимущества

        • Обладает исключительной стойкостью к износу и высоким термическим нагрузкам
        • Сохраняет эластичность в течение продолжительного времени