Леска для триммеров Stihl 00009302342-32
Арт. О00000029853
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.7
- Режущая триммерная струна Штиль из высококачественного полиамида, подходит для косильных головок AutoCut 30-2 и 40-2 TrimCut 41-2 для и 51-2 мотокос и кусторезов STIHL.
Преимущества
- Обладает исключительной стойкостью к износу и высоким термическим нагрузкам
- Сохраняет эластичность в течение продолжительного времени