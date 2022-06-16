Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM160
Арт. О00000013056
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM160 - предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА).
Преимущества
- Функция «ANTISTICK» ("Антизалипание"). В случае продолжительности короткого замыкания более 1,5 секунд (прилипание электрода) аппарат прекращает подачу тока. Включение происходит автоматически
- Функция «Hot Start» ("Горячий старт"). Обеспечивает надёжное зажигание электрода за счёт кратковременного повышения сварочного тока в начале сварки. Повышенный ток гарантирует отличное расплавление и наилучшее качество шва даже в начале сварки. При использовании функции «Hot Start» отсутствуют непровары, высота шва в значительной степени уменьшается
- Система охлаждения проточного типа для постоянного притока холодного воздуха, который охлаждает радиаторы с помощью кулеров и решёток на передней и задней панели
- Защита от перегрева/перегрузки. Срабатывает в момент длительного использования при высоких температурах
- Вертикальная плата (покрытая лаком). Позволяет плате оставаться чистой, без пыли, что уберегает её от выгорания электронных компонентов. Обдув платы и охлаждение радиаторов обеспечивают вентиляторы
- Ремень для переноски. Широкий и регулируемый по высоте для транспортировки