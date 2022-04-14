Инверторный сварочный полуавтомат Fubag IRMIG 200 с горелкой FB 250, 3 м
Арт. X131101379
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
Похожие товары с Степень защиты
Преимущества
- Диапазон сварочного тока 40-200 А
- Два вида сварки в одном аппарате (ММА,MIG-MAG)
- Высокий КПД за счет IGBT-транзисторов (биполярный транзистор с изолированным затвором)
- Система охлаждения тоннельного типа
- Встроенная функция термозащиты аппарата с индикацией перегрева
- Евроразъем для подключения горелки