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Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
    Арт. О00000014133
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
    Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)

      Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000014133

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220, 380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор серии REAL ARC 250 D (Z226) – первый в линейке сварочных аппаратов ТМ «Сварог», работающий от питающей сети 220 и 380 В без дополнительного переключения. REAL ARC 250 D (Z226) предназначен для профессиональной ручной дуговой сварки и наплавки покрытыми электродами, а также аргонодуговой сварки. Имеет соответствующий конструктив, позволяющий работать при больших и длительных нагрузках.

        Преимущества

        • Оборудование рассчитано на одно- и двухфазное напряжение сети (переключается автоматически). Аппарат отслеживает напряжение и зажигает индикацию 220 или 380 В
        • Автоматическое отключение при перегрузках сети и перегреве
        • Для охлаждения силового трансформатора установлен дополнительный вентилятор
        • Многоплатная компоновка
        • Платы изготовлены при помощи SMT монтажа
        • Прочный металлический корпус с защитными бамперами
        • Малый вес, позволяет комфортно работать при монтажных условиях
        • Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату
        • Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC). Возможна TIG сварка изделий из углеродистых и легированных сталей и сплавов, а также титана, меди, латуни, бронзы и сплавов чугуна