Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)

Преимущества

Оборудование рассчитано на одно- и двухфазное напряжение сети (переключается автоматически). Аппарат отслеживает напряжение и зажигает индикацию 220 или 380 В

Автоматическое отключение при перегрузках сети и перегреве

Для охлаждения силового трансформатора установлен дополнительный вентилятор

Многоплатная компоновка

Платы изготовлены при помощи SMT монтажа

Прочный металлический корпус с защитными бамперами

Малый вес, позволяет комфортно работать при монтажных условиях

Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату

Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC). Возможна TIG сварка изделий из углеродистых и легированных сталей и сплавов, а также титана, меди, латуни, бронзы и сплавов чугуна

Сварочный инвертор серии REAL ARC 250 D (Z226) – первый в линейке сварочных аппаратов ТМ «Сварог», работающий от питающей сети 220 и 380 В без дополнительного переключения. REAL ARC 250 D (Z226) предназначен для профессиональной ручной дуговой сварки и наплавки покрытыми электродами, а также аргонодуговой сварки. Имеет соответствующий конструктив, позволяющий работать при больших и длительных нагрузках.