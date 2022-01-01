Сварочный инвертор Сварог ARC 250D REAL (Z226)
Арт. О00000014133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220, 380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор серии REAL ARC 250 D (Z226) – первый в линейке сварочных аппаратов ТМ «Сварог», работающий от питающей сети 220 и 380 В без дополнительного переключения. REAL ARC 250 D (Z226) предназначен для профессиональной ручной дуговой сварки и наплавки покрытыми электродами, а также аргонодуговой сварки. Имеет соответствующий конструктив, позволяющий работать при больших и длительных нагрузках.
Преимущества
- Оборудование рассчитано на одно- и двухфазное напряжение сети (переключается автоматически). Аппарат отслеживает напряжение и зажигает индикацию 220 или 380 В
- Автоматическое отключение при перегрузках сети и перегреве
- Для охлаждения силового трансформатора установлен дополнительный вентилятор
- Многоплатная компоновка
- Платы изготовлены при помощи SMT монтажа
- Прочный металлический корпус с защитными бамперами
- Малый вес, позволяет комфортно работать при монтажных условиях
- Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату
- Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC). Возможна TIG сварка изделий из углеродистых и легированных сталей и сплавов, а также титана, меди, латуни, бронзы и сплавов чугуна