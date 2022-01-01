Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic

Специальная форма опорной рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при использовании, обеспечивает удобство перемещения.

Присоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание.

Автоматически вращающаяся ось предотвращает перекручивание соединительного шланга при наматывании или разматывании.

Встроенный механизм защиты от течи предотвращает вытекание воды из шланга по окончании его использования и в процессе транспортировки.

Рифленые колеса обеспечивают простое и удобное перемещение тележки.

Намотка шланга 13 мм (1/2") - 50 метров;

Намотка шланга 16 мм (5/8") - 40 метров;

Намотка шланга 19 мм (3/4") - 30 метров.

Тележка Gardena 50 Classic предназначена для полива садов среднего и большого размера. Особенности и преимущества: