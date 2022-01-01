Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic
Арт. 77777X718426106
Характеристики
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Производитель
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Шланг в комплекте
|нет
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Система скручивания
|ручная
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Вес, кг
|2.45
- Тележка Gardena 50 Classic предназначена для полива садов среднего и большого размера. Особенности и преимущества:
- Специальная форма опорной рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при использовании, обеспечивает удобство перемещения.
- Присоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание.
- Автоматически вращающаяся ось предотвращает перекручивание соединительного шланга при наматывании или разматывании.
- Встроенный механизм защиты от течи предотвращает вытекание воды из шланга по окончании его использования и в процессе транспортировки.
- Рифленые колеса обеспечивают простое и удобное перемещение тележки.
- Намотка шланга 13 мм (1/2") - 50 метров;
- Намотка шланга 16 мм (5/8") - 40 метров;
- Намотка шланга 19 мм (3/4") - 30 метров.