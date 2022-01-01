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Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic
Найти аналог
Катушки для шлангов
    Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic
    Арт. 77777X718426106
    Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic

      Тележка для шланга GARDENA 08011-2000000 50 Classic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X718426106

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Шланг в комплекте
      		нет
      Система скручивания
      		ручная
      Вес, кг
      		2.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тележка Gardena 50 Classic предназначена для полива садов среднего и большого размера. Особенности и преимущества:
        • Специальная форма опорной рамы обеспечивает высокую устойчивость и безопасность при использовании, обеспечивает удобство перемещения.
        • Присоединение шланга под углом предотвращает его перекручивание. 
        • Автоматически вращающаяся ось предотвращает перекручивание соединительного шланга при наматывании или разматывании.
        • Встроенный механизм защиты от течи предотвращает вытекание воды из шланга по окончании его использования и в процессе транспортировки.
        • Рифленые колеса обеспечивают простое и удобное перемещение тележки.
        • Намотка шланга 13 мм (1/2") - 50 метров;
        • Намотка шланга 16 мм (5/8") - 40 метров;
        • Намотка шланга 19 мм (3/4") - 30 метров.