Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_38541
Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_38541
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Пьезоподжиг
|Нет
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|100
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Мобильность
|переносной
- Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-9, 380 В, 3 реж, вентилятор, 96435 используется для обогрева производственных, складских, гаражных помещений. Также может использоваться для просушки поверхностей.
На корпусе прибора имеются все элементы управления. Встроенный термостат поддерживает установленную температуру. Кроме того, прибор имеет режим вентиляции, без нагрева
Преимущества
- Для обогрева производственных, нежилых помещений площадью до 100 м2
- Встроенный режим вентиляции
- Корпус тепловой пушки СИБРТЕХ ТВ-9, 380 В, 3 реж, вентилятор, 96435 изготовлен из листовой стали
- В качестве нагревательного элемента используется ТЭН
- Защита от перегрева
- Эргономичная рукоятка для переноса
- Встроенный термостат