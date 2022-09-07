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Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
5.0
1
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
    Арт. mir-instrumenta_38541
    5.0
    1
    Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
      Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
      Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ
      Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ

      Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38541
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Защита от перегрева
      		Да
      Пьезоподжиг
      		Нет
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		100
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-9, 380 В, 3 реж, вентилятор, 96435 используется для обогрева производственных, складских, гаражных помещений. Также может использоваться для просушки поверхностей. 
        На корпусе прибора имеются все элементы управления. Встроенный термостат поддерживает установленную температуру. Кроме того, прибор имеет режим вентиляции, без нагрева

        Преимущества

        • Для обогрева производственных, нежилых помещений площадью до 100 м2
        • Встроенный режим вентиляции
        • Корпус тепловой пушки СИБРТЕХ ТВ-9, 380 В, 3 реж, вентилятор, 96435 изготовлен из листовой стали
        • В качестве нагревательного элемента используется ТЭН
        • Защита от перегрева
        • Эргономичная рукоятка для переноса
        • Встроенный термостат