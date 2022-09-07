Тепловая пушка ТВ-9 (тепловентилятор) 380 В, 3 режима, вентилятор, 4500/9000 Вт СИБРТЕХ

Преимущества

Для обогрева производственных, нежилых помещений площадью до 100 м2

Встроенный режим вентиляции

Корпус тепловой пушки СИБРТЕХ ТВ-9, 380 В, 3 реж, вентилятор, 96435 изготовлен из листовой стали

В качестве нагревательного элемента используется ТЭН

Защита от перегрева

Эргономичная рукоятка для переноса

Встроенный термостат

Тепловая пушка СИБРТЕХ ТВ-9, 380 В, 3 реж, вентилятор, 96435 используется для обогрева производственных, складских, гаражных помещений. Также может использоваться для просушки поверхностей.На корпусе прибора имеются все элементы управления. Встроенный термостат поддерживает установленную температуру. Кроме того, прибор имеет режим вентиляции, без нагрева