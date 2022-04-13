Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130

Преимущества

Автоматическая регулировка длины струны

Долгий срок службы

Износоустойчивость

Высокая скорость кошения

Безопасность

Косильная головка AutoCut 25-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.