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Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130
5.0
2
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Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130
    Арт. X1861250866
    5.0
    2
    Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130
    Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130
      Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130
      Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130

      Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250866
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косильная головка AutoCut 25-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.

        Преимущества

        • Автоматическая регулировка длины струны
        • Долгий срок службы
        • Износоустойчивость
        • Высокая скорость кошения
        • Безопасность