Триммерная головка Stihl Autocut 25-2 40027102108, FS55/80/85/120/130
Арт. X1861250866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Косильная головка AutoCut 25-2 предназначена для скашивания травы около препятствий и расчистки территории. Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения. Допускается использование только с защитным щитком. Она оснащена катушкой для режущей струны и подача струны происходит во время работы инструмента. Для этого прикоснитесь поверхностью косильной головки к земле. Это ослабит фиксатор струн и под действием центробежной силы они выдвинутся.
Преимущества
- Автоматическая регулировка длины струны
- Долгий срок службы
- Износоустойчивость
- Высокая скорость кошения
- Безопасность