Ведро для мусора FRAP 5F F702

Преимущества

Оснащено ножной педалью для максимально гигиеничной эксплуатации, размещается на полу

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат, кухонь

Объём 5 л

Ведро для мусора Frap F702 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.