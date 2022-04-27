Ведро для мусора FRAP 5F F702
Арт. X1691450258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|ведро для мусора
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Цвет
|хром
- Ведро для мусора Frap F702 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Оснащено ножной педалью для максимально гигиеничной эксплуатации, размещается на полу
- Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат, кухонь
- Объём 5 л