Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009

Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА устанавливается на заполненные углеводородными газами баллоны объемом от 5 до 50 литров. Вентиль белорусского производства отличается высоким качеством исполнения. Предельное давление на входе составляет 1,6 МПа. При давлении в 1 МПа массовый расход газового вещества будет составлять 12,8 кг в минуту. Эксплуатация устройства возможна при температуре внешней среды от -40° до +45° Цельсия. Купить вентиль для ВБ-2 НЗГА можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

Преимущества