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Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009
5.0
2
459 ₽
460 ₽
Вентили газовые
    Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009
    Арт. 713237
    5.0
    2
    Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009
    Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009
      Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009
      Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009

      Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА 00000000009

      • -1 ₽
      459 ₽
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713237
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НЗГА
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Рабочий газ
      		пропан
      Подключение баллона
      		W27.8
      Все характеристики
      • -1 ₽
      459 ₽
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Вентиль баллонный ВБ-2 НЗГА устанавливается на заполненные углеводородными газами баллоны объемом от 5 до 50 литров. Вентиль белорусского производства отличается высоким качеством исполнения. Предельное давление на входе составляет 1,6 МПа. При давлении в 1 МПа массовый расход газового вещества будет составлять 12,8 кг в минуту. Эксплуатация устройства возможна при температуре внешней среды от -40° до +45° Цельсия. Купить вентиль для ВБ-2 НЗГА можно в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой на дом.

        Преимущества

        • Прочный
        • Износостойкий
        • Удобный