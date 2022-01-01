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Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Арт. DIAM_630035
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
    Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н

      Виброплита Diam VMR-160/5.5Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. DIAM_630035

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита DIAM VMR-160/5.5H 630035 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Инструмент оснащен бензиновым двигателем Honda GX-160 - можно производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Данная модель отличается высокой глубиной уплотнения - 500 мм. Основание плиты размером 730х370 мм позволяет уплотнить до 570 кв/м в час. Ручной стартер обеспечивает простоту запуска инструмента в работу.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель Honda
        • Эргономичная рукоятка
        • Мобильность
        • Высокая производительность
        • Прочная металлическая конструкция