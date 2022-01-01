Виброплита Diam VMR-160/5.5Н
Арт. DIAM_630035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|160
- Виброплита DIAM VMR-160/5.5H 630035 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Инструмент оснащен бензиновым двигателем Honda GX-160 - можно производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Данная модель отличается высокой глубиной уплотнения - 500 мм. Основание плиты размером 730х370 мм позволяет уплотнить до 570 кв/м в час. Ручной стартер обеспечивает простоту запуска инструмента в работу.
Преимущества
- Мощный бензиновый двигатель Honda
- Эргономичная рукоятка
- Мобильность
- Высокая производительность
- Прочная металлическая конструкция