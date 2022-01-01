Виброплита Diam VMR-160/5.5Н

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель Honda

Эргономичная рукоятка

Мобильность

Высокая производительность

Прочная металлическая конструкция





Виброплита DIAM VMR-160/5.5H 630035 используется при строительных работах для уплотнения различных покрытий. Инструмент оснащен бензиновым двигателем Honda GX-160 - можно производить работы в местах отсутствия электроэнергии. Данная модель отличается высокой глубиной уплотнения - 500 мм. Основание плиты размером 730х370 мм позволяет уплотнить до 570 кв/м в час. Ручной стартер обеспечивает простоту запуска инструмента в работу.