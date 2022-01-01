Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-2,5-4,5/220 В, тип двигателя электрический
Арт. tss_2202105
Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-2,5-4,5/220 В, тип двигателя электрический
Арт. tss_2202105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение, В
|220
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Вес, кг
|53
- Телескопическая виброрейка ТСС ВР 2.5-4.5 203138 выполнена из высококачественных надежных материалов, что гарантирует продолжительный срок службы даже при интенсивном использовании. Материалом для изготовления профиля служит алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 2,5 до 4,5 метров, за счет чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО. Виброрейка рекомендуется для быстрого и качественного разравнивания и уплотнения полов и других бетонных площадок в промышленном строительстве, а также при проведении капитального ремонта помещений
Преимущества
- Прочность конструкции
- Удобная транспортировка
- Размер профиля 100х40х4,0 мм
- Раздвижная конструкция (2,5-4,5 метра)
- Экономичный двигатель
- Не требует специального обслуживания
- Глубина проработки - 196 мм
- Длина кабеля - 1.5 м
- Уровень шума - 85 дБ