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Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-2,5-4,5/220 В, тип двигателя электрический
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Электрические виброрейки
    Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-2,5-4,5/220 В, тип двигателя электрический
    Арт. tss_2202105
    Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-2,5-4,5/220 В, тип двигателя электрический

      Виброрейка телескопическая производства ТСС ВР-2,5-4,5/220 В, тип двигателя электрический

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202105

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение, В
      		220
      Вес, кг
      		53
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Телескопическая виброрейка ТСС ВР 2.5-4.5 203138 выполнена из высококачественных надежных материалов, что гарантирует продолжительный срок службы даже при интенсивном использовании. Материалом для изготовления профиля служит алюминиевый сплав. Длину профиля можно увеличить с 2,5 до 4,5 метров, за счет чего агрегат становится более универсальным, так как способен работать на различных площадях. В основе виброрейки - вибратор ТСС ЭП-99/220 с УЗО. Виброрейка рекомендуется для быстрого и качественного разравнивания и уплотнения полов и других бетонных площадок в промышленном строительстве, а также при проведении капитального ремонта помещений

        Преимущества

        • Прочность конструкции
        • Удобная транспортировка
        • Размер профиля 100х40х4,0 мм
        • Раздвижная конструкция (2,5-4,5 метра)
        • Экономичный двигатель
        • Не требует специального обслуживания
        • Глубина проработки - 196 мм
        • Длина кабеля - 1.5 м
        • Уровень шума - 85 дБ