Вышка-тура УЛТ-120, 3.8 м
Арт. X179130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Опоры в комплекте
|Да
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Колеса в комплекте
|Да
- Предназначена для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ внутри и снаружи зданий. Основание с домкратными опорами. Передвижная на колесах с тормозом. Рабочий настил с ограждением - 1.2 х 2.0м. Компактная при хранении и транспортировке (разбирается на плоские рамы 1,2 х 1,2 м. и ригели), нагрузка 200 кг
Преимущества
- Надежная
- Легкая в сборке