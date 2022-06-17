Вышка-тура УЛТ-120, 3.8 м

Преимущества

Надежная

Легкая в сборке

Предназначена для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ внутри и снаружи зданий. Основание с домкратными опорами. Передвижная на колесах с тормозом. Рабочий настил с ограждением - 1.2 х 2.0м. Компактная при хранении и транспортировке (разбирается на плоские рамы 1,2 х 1,2 м. и ригели), нагрузка 200 кг