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Вышка-тура УЛТ-120, 3.8 м
5.0
2
Найти аналог
Вышки-туры
    Вышка-тура УЛТ-120, 3.8 м
    Арт. X179130
    5.0
    2
    Вышка-тура УЛТ-120, 3.8 м

      Вышка-тура УЛТ-120, 3.8 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X179130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		УЛТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Опоры в комплекте
      		Да
      Колеса в комплекте
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначена для проведения монтажных, отделочных и ремонтных работ внутри и снаружи зданий. Основание с домкратными опорами. Передвижная на колесах с тормозом. Рабочий настил с ограждением - 1.2 х 2.0м. Компактная при хранении и транспортировке (разбирается на плоские рамы 1,2 х 1,2 м. и ригели), нагрузка 200 кг

        Преимущества

        • Надежная
        • Легкая в сборке