Если вы замерзли ждать включения центрального отопления и решились на приобретение конвектора, то это видео для вас! В ролике мы подробно расскажем о видах конвекторных обогревателей, плюсах и минусах каждого из них, подскажем, что лучше приобрести и для каких целей.