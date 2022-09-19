19.09.2022
Какие бывают конвекторы? / Как выбрать конвектор? / Самый экономичный обогреватель!
Если вы замерзли ждать включения центрального отопления и решились на приобретение конвектора, то это видео для вас! В ролике мы подробно расскажем о видах конвекторных обогревателей, плюсах и минусах каждого из них, подскажем, что лучше приобрести и для каких целей.
Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 с механическим управлением
Ballu Enzo BEC/EZER-2000 с электронным управлением
отопительный модуль Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T
отопительный инверторный модуль конвектора