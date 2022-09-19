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Какие бывают конвекторы? / Как выбрать конвектор? / Самый экономичный обогреватель!
19.09.2022

Какие бывают конвекторы? / Как выбрать конвектор? / Самый экономичный обогреватель!

Если вы замерзли ждать включения центрального отопления и решились на приобретение конвектора, то это видео для вас! В ролике мы подробно расскажем о видах конвекторных обогревателей, плюсах и минусах каждого из них, подскажем, что лучше приобрести и для каких целей.
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