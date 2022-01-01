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Бак для отопления Aquasystem VAO 100
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Бак для отопления Aquasystem VAO 100
    Арт. X1694516
    Бак для отопления Aquasystem VAO 100

      Бак для отопления Aquasystem VAO 100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1694516

      Характеристики

      Производитель
      		Aquasystem
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Столитровый гидробак Aquasystem (Аквасиситем) VAO 100, идеально подойдет для создания водоснабжения на дачном участке. Продуманная до мелочей конструкция бака, придает ему непревзойдённую надежность и долговечность. В процессе изготовления мембраны, использовалась резина пищевой промышленности. Гидроаккумулятор АКВАСИСТЕМ VAO 100 литров существенно минимизирует работу насосного оборудования, также оградит от разрушительных гидроударов. Получить подробную консультацию, а также купить гидробак Aquasystem VAO 100 с доставкой по России, возможно на нашем сайте в онлайн режиме.