Бак для отопления Aquasystem VAO 100

Столитровый гидробак Aquasystem (Аквасиситем) VAO 100, идеально подойдет для создания водоснабжения на дачном участке. Продуманная до мелочей конструкция бака, придает ему непревзойдённую надежность и долговечность. В процессе изготовления мембраны, использовалась резина пищевой промышленности. Гидроаккумулятор АКВАСИСТЕМ VAO 100 литров существенно минимизирует работу насосного оборудования, также оградит от разрушительных гидроударов. Получить подробную консультацию, а также купить гидробак Aquasystem VAO 100 с доставкой по России, возможно на нашем сайте в онлайн режиме.