Преимущества

Герметичный кожух для защиты ремня предотвращает попадание мелких камней и грязи в мотор

Водный резервуар на 11 литров снабжен клапаном выключения подачи жидкости

Система гашения вибрации (VAS) на рукояти снижает нагрузку на оператора

Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS подходит для работы с грунтом, щебнем, песком, асфальтом, брусчаткой и другими материалами. Применяется при прокладке и ремонте дорог, тротуаров, площадок. Топливный бак емкостью 3.1 литра обеспечивает длительную эксплуатацию при полной заправке