Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS
Арт. О00000031392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|92
- Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS подходит для работы с грунтом, щебнем, песком, асфальтом, брусчаткой и другими материалами. Применяется при прокладке и ремонте дорог, тротуаров, площадок. Топливный бак емкостью 3.1 литра обеспечивает длительную эксплуатацию при полной заправке
Преимущества
- Герметичный кожух для защиты ремня предотвращает попадание мелких камней и грязи в мотор
- Водный резервуар на 11 литров снабжен клапаном выключения подачи жидкости
- Система гашения вибрации (VAS) на рукояти снижает нагрузку на оператора