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Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS
    Арт. О00000031392
    Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS

      Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031392

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		92
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Виброплита Caiman Mikasa MVC-F80H VAS подходит для работы с грунтом, щебнем, песком, асфальтом, брусчаткой и другими материалами. Применяется при прокладке и ремонте дорог, тротуаров, площадок. Топливный бак емкостью 3.1 литра обеспечивает длительную эксплуатацию при полной заправке

        Преимущества

        • Герметичный кожух для защиты ремня предотвращает попадание мелких камней и грязи в мотор
        • Водный резервуар на 11 литров снабжен клапаном выключения подачи жидкости
        • Система гашения вибрации (VAS) на рукояти снижает нагрузку на оператора