Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert

Преимущества

Профессиональный пистолет с металлическим соплом

Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева

Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы

Армированный шланг

Алюминиевая помпа - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW600

Катушка для шланга

Грязевая фреза - удаление старой краски и штукатурки

Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака

Колеса для удобства транспортировки

Удобное хранение пистолета

Крюк для крепления кабеля питания

Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц

Дополнительный фильтр тонкой очистки защищает внутренние компоненты мойки

Встроенный генератор пены

Регулируемое сопло

Мойка высокого давления DAEWOO DAW600 обладает высокой производительностью. Подходит для чистки катеров, транспортных средств и садовой техники. Укомплектована вращающейся щёткой и грязевой фрезой для удаления сложных загрязнений. На рукоятке закреплен барабан для шланга высокого давления. Модель отличается надежностью и большим сроком службы.