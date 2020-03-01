Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert

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Мойка высокого давления Daewoo DAW600 Expert
Арт. О00000014786
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|11.4
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Габариты, мм
|378х355х885
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- Мойка высокого давления DAEWOO DAW600 обладает высокой производительностью. Подходит для чистки катеров, транспортных средств и садовой техники. Укомплектована вращающейся щёткой и грязевой фрезой для удаления сложных загрязнений. На рукоятке закреплен барабан для шланга высокого давления. Модель отличается надежностью и большим сроком службы.
Преимущества
- Профессиональный пистолет с металлическим соплом
- Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева
- Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы
- Армированный шланг
- Алюминиевая помпа - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW600
- Катушка для шланга
- Грязевая фреза - удаление старой краски и штукатурки
- Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
- Колеса для удобства транспортировки
- Удобное хранение пистолета
- Крюк для крепления кабеля питания
- Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц
- Дополнительный фильтр тонкой очистки защищает внутренние компоненты мойки
- Встроенный генератор пены
- Регулируемое сопло