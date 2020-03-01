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Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
4.1
22
21 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления Daewoo DAW600 Expert
Арт. О00000014786
4.1
22
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
  • Персональная скидка
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert
Мойка высокого давления для машины Daewoo DAW600 Expert

Мойка высокого давления Daewoo DAW600 Expert

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21 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000014786
4.1
22

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
11.4
Габариты, мм
378х355х885
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
21 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления DAEWOO DAW600 обладает высокой производительностью. Подходит для чистки катеров, транспортных средств и садовой техники. Укомплектована вращающейся щёткой и грязевой фрезой для удаления сложных загрязнений. На рукоятке закреплен барабан для шланга высокого давления. Модель отличается надежностью и большим сроком службы.

    Преимущества

    • Профессиональный пистолет с металлическим соплом
    • Функция авто-стоп - защита двигателя от перегрева
    • Двигатель не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы
    • Армированный шланг
    • Алюминиевая помпа - надежность мойки высокого давления DAEWOO DAW600
    • Катушка для шланга
    • Грязевая фреза - удаление старой краски и штукатурки
    • Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака
    • Колеса для удобства транспортировки
    • Удобное хранение пистолета
    • Крюк для крепления кабеля питания
    • Фильтр для очистки воды от твёрдых частиц
    • Дополнительный фильтр тонкой очистки защищает внутренние компоненты мойки
    • Встроенный генератор пены
    • Регулируемое сопло