Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5025 с крышкой, хром 9060411
5.0
2
1 405 ₽
Держатели для туалетной бумаги
    Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5025 с крышкой, хром 9060411
    Арт. X1691459034
    5.0
    2
    Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5025 с крышкой, хром 9060411

      Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Leine K-5025 с крышкой, хром 9060411

      1 405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691459034
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		WasserKRAFT
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		держатель для туалетной бумаги
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      1 405 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • WasserKRAFT Leine К-5025 держатель туалетной бумаги с крышкой. Цвет: Хром.

        Преимущества

        • Для изготовления держателя используется металл
        • Хромоникелевое покрытие, устойчивое к потускнению, легко очищается и придает аксессуарам зеркальный блеск
        • Уплотнительные пластиковые кольца предназначены для надежного соединения
        • Матовое стекло