Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диффузор Stihl 017/018 MS170/180 1130 141 1800
Найти аналог
Диффузоры
    Диффузор Stihl 017/018 MS170/180 1130 141 1800
    Арт. X3872057

      Диффузор Stihl 017/018 MS170/180 1130 141 1800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872057

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить диффузор Stihl 017/018 ms170/180 1130 141 1800

        Диффузор Stihl 017/018 MS170/180 1130 141 1800 представляет собой деталь, предназначенная с целью установки на смену сломанным комплектующим. Детали от торговой марки STIHL отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят вам больше не придется волноваться за эффективность: Диффузоры от марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 94 р. на эту запасную часть оправдана применением высококлассных ресурсов.

        Перед тем, как приобрести узнайте, совместимы ли подобранные Диффузоры с вашей техникой. Вы можете осуществить ремонтные работы самостоятельно, однако мы рекомендуем вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: наши специалисты установят Диффузоры в оборудование.

        Диффузор Stihl 017/018 MS170/180 1130 141 1800 вы можете купить на сайте нашего интернет-магазина по цене в 94 руб. Для этого используйте корзину. Мы доставляем детали по РФ. В то же время мы предоставляем самовывоз из розничного магазина «Бигам» в вашем городе – услуга предоставляется бесплатно вне зависимости от суммы заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретения, а также замены деталей в центре сервисного обслуживания, обращайтесь по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. У нас диффузор Stihl 017/018 ms170/180 1130 141 1800 от дистрибьюторов или изготовителя – марки STIHL.