Оформить заказ на двигатель makita 12v 629817-8
Двигатель Makita 12V 629817-8 представляет собой деталь, предназначенная в целях интеграции на смену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Запчасти от марки Makita отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вам не придется волноваться за эффективность: Электромоторы производства марки Makita отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 537 р. на данную комплектующую оправдана употреблением высококачественных ресурсов.
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