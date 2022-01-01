Приобрести электродвигатель stihl 230 в/50 гц re98 4775 600 0202
Электродвигатель STIHL 230 В/50 Гц RE98 4775 600 0202 представляет собой деталь, которая используется в целях монтирования на смену непригодным комплектующим. Комплектующие от STIHL характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят можно не переживать за работоспособность и производительность: Электромоторы производства компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 12 000 р. на представленную комплектующую оправдана употреблением износостойких материалов.
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