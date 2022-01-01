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Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)
2 730 ₽
Нарукавники для сварщика
    Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)
    Арт. О00000006212
    Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)

      Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)

      2 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006212

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип
      		сварочные нарукавники
      Назначение
      		для сварки
      Все характеристики
      2 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нарукавники из спилка – это часть защитной одежды для сварщика. Благодаря своим отличным характеристикам, нарукавники ESAB не стесняют движений, работа проходит безопасно, а само изделие отличается своей долговечностью и прочностью. 

        Преимущества

        • Эластичные манжеты, крепятся на липучке
        • Материал - спилок КРС класса А. Характерная особенность такого типа кожи - высокая сопротивляемость к порезам и разрывам
        • Изделие обладает высокой стойкостью к истиранию, к небольшим брызгам расплавленного металла и воспламенению, при контакте с раскаленной поверхностью
        • Прошивка запатентованной нитью Kevlar®, которая обладает высокой механической прочностью и устойчива к растяжению и порезам 
        • Благодаря особенной обработке, она не горит и не плавится, устойчива к органическим растворителям
        • Плотные тканевые ремни регулируются по длине
        • Нарукавники длиной 47 см