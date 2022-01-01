Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)

Преимущества

Эластичные манжеты, крепятся на липучке

Материал - спилок КРС класса А. Характерная особенность такого типа кожи - высокая сопротивляемость к порезам и разрывам

Изделие обладает высокой стойкостью к истиранию, к небольшим брызгам расплавленного металла и воспламенению, при контакте с раскаленной поверхностью

Прошивка запатентованной нитью Kevlar®, которая обладает высокой механической прочностью и устойчива к растяжению и порезам

Благодаря особенной обработке, она не горит и не плавится, устойчива к органическим растворителям

Плотные тканевые ремни регулируются по длине

Нарукавники длиной 47 см

Нарукавники из спилка – это часть защитной одежды для сварщика. Благодаря своим отличным характеристикам, нарукавники ESAB не стесняют движений, работа проходит безопасно, а само изделие отличается своей долговечностью и прочностью.