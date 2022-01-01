Сварочные нарукавники Esab 0000595039 (пара)
Арт. О00000006212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Тип
|сварочные нарукавники
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Назначение
|для сварки
- Нарукавники из спилка – это часть защитной одежды для сварщика. Благодаря своим отличным характеристикам, нарукавники ESAB не стесняют движений, работа проходит безопасно, а само изделие отличается своей долговечностью и прочностью.
Преимущества
- Эластичные манжеты, крепятся на липучке
- Материал - спилок КРС класса А. Характерная особенность такого типа кожи - высокая сопротивляемость к порезам и разрывам
- Изделие обладает высокой стойкостью к истиранию, к небольшим брызгам расплавленного металла и воспламенению, при контакте с раскаленной поверхностью
- Прошивка запатентованной нитью Kevlar®, которая обладает высокой механической прочностью и устойчива к растяжению и порезам
- Благодаря особенной обработке, она не горит и не плавится, устойчива к органическим растворителям
- Плотные тканевые ремни регулируются по длине
- Нарукавники длиной 47 см