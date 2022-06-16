Держатель для туалетной бумаги FRAP F1903-2, 20 шт
Арт. X1691450294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|держатель для туалетной бумаги
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Вес, кг
|0.36
- Держатель для бумажных полотенец Frap F1903-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
- Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Длина аксессуара 300 мм