Держатель для туалетной бумаги FRAP F1903-2, 20 шт

Преимущества

Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Длина аксессуара 300 мм

Держатель для бумажных полотенец Frap F1903-2 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.